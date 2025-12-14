МЧС: На турбазу у горы Ослянка вернулись только двое из 15 туристов

Из 15 человек туристической группы только двое вернулись с маршрута в назначенное время в субботу на турбазу в районе горы Ослянка Пермского края. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Главном управлении МЧС России по региону.
— Группа состояла из 15 человек, мужчины. Двое из группы вернулись на базу «Ослянка- хаус» 13 декабря в шесть часов вечера. До настоящего времени местонахождение 13 человек неизвестно, — сообщили в ведомстве.
На турбазе, откуда отправилась группа, отказались комментировать ситуацию, передает РИА Новости.
По информации Telegram-канала «112», поиски пропавших осложняет поднявшаяся метель. Предположительно, группа могла организовать временный лагерь. Кроме того, у них есть запас воды, еды и топлива, экипировка соответствует погодным условиям.
О произошедшем стало известно 14 декабря. В распоряжении у пропавших есть 12 снегоходов. Родственники рассказали, что в группе были как опытные спортсмены, так и любители. В день исчезновения в горах была плохая видимость, сейчас на вершине сохраняется минусовая температура и снегопад.