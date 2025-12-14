МЧС: На турбазу у горы Ослянка вернулись только двое из 15 туристов

О произошедшем стало известно 14 декабря. В распоряжении у пропавших есть 12 снегоходов. Родственники рассказали, что в группе были как опытные спортсмены, так и любители. В день исчезновения в горах была плохая видимость, сейчас на вершине сохраняется минусовая температура и снегопад.