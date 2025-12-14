Ричмонд
В Сиднее число жертв теракта на пляже возросло до 16

Ночью в городской детской больнице умер ребенок.

В больницах скончались пострадавшие при теракте в Сиднее ребенок и трое взрослых, в результате число погибших в результате стрельбы на пляже выросло до 16, сообщил в эфире The Sydney Morning Herald глава Минздрава штата Новый Южный Уэльс Райан Парк.

Он сообщил, что ребенок умер ночью в больнице, расположенной в Рэндвике.

Министр также соообщил, что ранения при теракте получили 38 человек.

«Это абсолютно ужасно для нашего общества в целом, для всех австралийцев, но особенно тяжело для еврейской общины», — сказал Парк.

Ранее премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс сообщил, что в результате теракта в Сиднее погибли 12 человек, ранения получили около 29 человек. Сообщалось, что в числе пострадавших — россиянка.

Напомним, стрельба произошла во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Одного из напавших ликвидировали во время задержания, еще одного ранили, позднее стало о задержании еще трех подозреваемых.