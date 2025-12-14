Туристы, снегопад и поиски: что известно о пропавших свердловчанах у горы Ослянка

Группа отправилась в поездку на 12 снегоходах.
Около горы Ослянка идут поиски тургруппы из Свердловской области. Уже больше суток компания из 13 человек не выходит на связь, а также они не прибыли к точке сбора. Обо всем, что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Из кого состоит пропавшая группа.
Изначально поступила информация о том, что в группе 13 человек. Среди них нет детей. Позже в СУ СК Пермского края заявили, что изначально в составе было 15 человек. Двое из них вернулись к точке сбора. Все пропавшие — жители Свердловской области из Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
Сколько человек вышли на поиски туристов.
Изначально на поиски пропавших вышли 12 спасателей и шесть единиц техники, рассказали в ГУ МЧС России Пермского края. Чуть позже корреспонденту URA.RU рассказали, что к поискам привлечены уже 22 человека. Также помогать сотрудникам МЧС вышли волонтеры «ЛизаАлерт».
Как проходят поиски.
После того как поступила информация о пропаже, спасатели отправились на поиски. Ситуацию осложняют сложные погодные условия: снегопад, метель и низкие температуры мешают нормальному ходу работ.
У туристов с собой есть вода, еда, а также топливо для езды на снегоходах. Это может позволить им пережить ночь.