Туристы, снегопад и поиски: что известно о пропавших свердловчанах у горы Ослянка

Изначально поступила информация о том, что в группе 13 человек. Среди них нет детей. Позже в СУ СК Пермского края заявили, что изначально в составе было 15 человек. Двое из них вернулись к точке сбора. Все пропавшие — жители Свердловской области из Екатеринбурга и Верхней Пышмы.