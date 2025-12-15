ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке

В результате атаки поврежден припаркованный возле дома автомобиль, а также остекление жилого здания.
В силовых структурах уточнили РИА Новости, что жертв среди мирного населения удалось избежать.
ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар по жилому дому в Будённовском районе Донецка с применением беспилотного летательного аппарата «Чаклун», пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
