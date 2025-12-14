Прокуратура проверяет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае

Напомним, в горах Прикамья разыскивают 13 туристов, передвигавшихся на снегоходах. Группа отправилась в район горы Ослянка 13 декабря, и с тех пор с ними не было связи. В составе группы были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, как опытные туристы, так и новички. В день происшествия видимость в районе горы была крайне низкой из-за неблагоприятных погодных условий. Изначально группа стартовала от гостевого дома «Ослянка House». Важно отметить, что маршрут не был официально зарегистрирован в МЧС. Только двое из 15 туристов вернулись на турбазу.