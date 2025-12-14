Вернулись только двое из пятнадцати: Следователи рассказали подробности таинственного исчезновения туристов на горе Ослянка

В Пермском крае ищут группу из 13 туристов, которые пропали на горе Ослянка. Изначально следователи, спасатели и волонтеры искали 15 пропавших, но двое потеряшек самостоятельно вернулись в базовый лагерь, откуда выходили все вместе. Об этом сообщает «КП-Пермь».
«13 декабря группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов вернулись, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», — описывают случившееся правоохранители.
Родственники и друзья пропавших начали искать их сами на снегоходах, но ничего не нашли. Сейчас в поисках участвуют 22 спасателя на 10 машинах, а также полицейские, следователи и волонтеры.
Говорят, что у туристов достаточно еды и воды, и они могли остановиться во временном лагере, чтобы переждать плохую погоду. Утром 15 декабря к спасателям присоединятся добровольцы. Они договорились встретиться в 9 утра и осмотреть гору.
