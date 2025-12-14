Вернулись только двое из пятнадцати: Следователи рассказали подробности таинственного исчезновения туристов на горе Ослянка

«13 декабря группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов вернулись, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», — описывают случившееся правоохранители.