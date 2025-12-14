Ричмонд
Двое туристов из пропавшей в Пермском крае группы вернулись из похода

В Прикамье ведутся поиски туристов на снегоходах, пропавших во время похода на гору Ослянку. Выяснилось, что двое туристов вернулись в день исчезновения группы.

Источник: Аргументы и факты

Двое туристов из пропавшей в Пермском крае группы на снегоходах вернулись из похода.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в настоящее время устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения туристов. Организовано проведение процессуальной проверки.

По предварительным данным, группа из 15 туристов выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, которая находится в Кизеловском городском округе. Двое участников группы вернулись в поселок в тот же день, а остальные туристы пропали.

В настоящее время организованы поиски пропавших с применением специальных технических средств.

Ранее сообщалось, что все пропавшие туристы являются жителями Свердловской области.