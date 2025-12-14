Двое туристов из пропавшей в Пермском крае группы вернулись из похода

Двое туристов из пропавшей в Пермском крае группы на снегоходах вернулись из похода.
Как сообщили в региональном СУ СКР, в настоящее время устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения туристов. Организовано проведение процессуальной проверки.
По предварительным данным, группа из 15 туристов выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, которая находится в Кизеловском городском округе. Двое участников группы вернулись в поселок в тот же день, а остальные туристы пропали.
В настоящее время организованы поиски пропавших с применением специальных технических средств.
Ранее сообщалось, что все пропавшие туристы являются жителями Свердловской области.