В Запорожской области восстановлено электроснабжение свыше 28 тыс. абонентов

Он уточнил, что часть потребителей всё ещё остаётся без штатной подачи электроэнергии, при этом специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы и не планируют останавливать их в ночное время. По его данным, за день удалось вернуть свет большинству отключенных домов, несмотря на низкую температуру воздуха.
«В Запорожской области 1 735 абонентов ещё остаются отключёнными от штатного электроснабжения. Много работы энергетиками сделано за текущий день. Несмотря на низкую температуру воздуха, удалось большую часть абонентов подключить к штатному электроснабжению», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.
Ранее губернатор уточнил, что почти 30 тысяч абонентов прифронтовых населённых пунктов Запорожской области остались без электроэнергии после массированного удара украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника. Владелец зоопарка Александр Пылышенко сообщал, что животное некоторое время не подавало признаков жизни, однако позже пришло в себя и начало самостоятельно ходить. По его словам, дрон попал в верхнюю часть вольера, взрыв разрушил несколько ограждений и внешние стены. Дом для обезьян оказался полностью уничтожен, а вольеры тигров и львов потребовали срочного ремонта.
