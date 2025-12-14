Ричмонд
В Запорожской области восстановлено электроснабжение свыше 28 тыс. абонентов

В Запорожской области после удара беспилотников восстановили электроснабжение более чем 28 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что часть потребителей всё ещё остаётся без штатной подачи электроэнергии, при этом специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы и не планируют останавливать их в ночное время. По его данным, за день удалось вернуть свет большинству отключенных домов, несмотря на низкую температуру воздуха.

«В Запорожской области 1 735 абонентов ещё остаются отключёнными от штатного электроснабжения. Много работы энергетиками сделано за текущий день. Несмотря на низкую температуру воздуха, удалось большую часть абонентов подключить к штатному электроснабжению», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Ранее губернатор уточнил, что почти 30 тысяч абонентов прифронтовых населённых пунктов Запорожской области остались без электроэнергии после массированного удара украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника. Владелец зоопарка Александр Пылышенко сообщал, что животное некоторое время не подавало признаков жизни, однако позже пришло в себя и начало самостоятельно ходить. По его словам, дрон попал в верхнюю часть вольера, взрыв разрушил несколько ограждений и внешние стены. Дом для обезьян оказался полностью уничтожен, а вольеры тигров и львов потребовали срочного ремонта.

