В Запорожской области восстановлено электроснабжение свыше 28 тыс. абонентов

Ранее сообщалось, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника. Владелец зоопарка Александр Пылышенко сообщал, что животное некоторое время не подавало признаков жизни, однако позже пришло в себя и начало самостоятельно ходить. По его словам, дрон попал в верхнюю часть вольера, взрыв разрушил несколько ограждений и внешние стены. Дом для обезьян оказался полностью уничтожен, а вольеры тигров и львов потребовали срочного ремонта.