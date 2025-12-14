Ушел из жизни народный артист Левон Оганезов

Народный артист России запомнился публике своей виртуозной игрой на фортепиано и искрометным юмором. Он был соведущим таких популярных программ, как «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна». В качестве аккомпаниатора Оганезов сотрудничал с целым рядом звезд, включая Иосифа Кобзона, Владимира Винокура и Ларису Голубкину.