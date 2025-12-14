Ушел из жизни народный артист Левон Оганезов

13 декабря на 85-м году жизни скончался известный советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. О его смерти сообщила дочь Мария в социальных сетях.
По словам дочери артиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
— Для своих многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом, — написала Мария в соцсетях.
Оганезов, которому 25 декабря должно было исполниться 85 лет, последние годы проживал в Нью-Йорке. В 2021 году музыкант тяжело перенес коронавирусную инфекцию.
Народный артист России запомнился публике своей виртуозной игрой на фортепиано и искрометным юмором. Он был соведущим таких популярных программ, как «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна». В качестве аккомпаниатора Оганезов сотрудничал с целым рядом звезд, включая Иосифа Кобзона, Владимира Винокура и Ларису Голубкину.