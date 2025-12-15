Ричмонд
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки дрона в Судже Курской области, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Александр Хинштейн.

«В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

