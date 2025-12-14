В подмосковной Рузе загорелось здание, площадь пожара — 400 кв. метров

Ранее на пляже в Сочи произошёл пожар: огонь уничтожил складские помещения прибрежного кафе на площади около 130 квадратных метров. Сообщение о возгорании на улице Чкалова поступило в диспетчерскую службу в 10:20, и уже через минуту к месту происшествия направили пожарные расчёты. Один человек стал жертвой пожара.