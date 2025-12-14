Ричмонд
Расчёты ПВО за три часа сбили 71 БПЛА ВСУ над шестью регионами России

Расчёты противовоздушной обороны РФ в период с 20:00 по 23:00 мск перехватили 71 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Наибольшее число дронов было сбито в Ростовской области — 52, над Брянской областью ликвидировали 10 беспилотников, над Белгородской — три. Ещё по два БПЛА уничтожили над Тульской и Рязанской областями и по одному над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее в посёлке Афипском Северского района Краснодарского края после ночной атаки БПЛА были повреждены 16 жилых домов. По данным властей, в большинстве домов выбиты окна, в ряде случаев повреждены крыши и двери. В одном здании зафиксированы трещины на потолке. Администрация муниципалитета пообещала оказать жителям необходимую помощь.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

