Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области мужчина пострадал при атаке БПЛА ВСУ

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в городе Суджа Курской области пострадал 66-летний мужчина.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в городе Суджа Курской области пострадал 66-летний мужчина.

Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Напомним, что российские средства противовоздушной обороны в течение трех часов перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что пять украинских БПЛА сбили над российским регионом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше