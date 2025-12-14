В Курской области мужчина пострадал при атаке БПЛА ВСУ

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в городе Суджа Курской области пострадал 66-летний мужчина.
Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Напомним, что российские средства противовоздушной обороны в течение трех часов перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат.
Ранее сообщалось, что пять украинских БПЛА сбили над российским регионом.
