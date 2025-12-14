Силы ПВО за три часа сбили 71 БПЛА над Азовским морем и шестью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в воскресенье, 14 декабря, ликвидировали 71 беспилотный летательный аппаратов (БПЛА) самолетного типа над акваторией Азовского моря и шестью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
В Ростовской области уничтожили 52 беспилотника, над Брянской областью сбили 10 дронов. В Белгородской области нейтрализовали три БПЛА, два беспилотника ликвидировали над Тульской областью, еще два — над Рязанской. Один дрон сбили над Волгоградской областью, а один — над акваторией Азовского моря.
14 декабря в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников.