Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын

По данным следствия, напавшими на людей на пляже Бондай были двое жителей района Бонниригг, расположенного на юго-западе Сиднея. Отмечается, что «24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит». «Нет никаких признаков» того, что кто-либо из участвовавших в нападении планировал вчерашнее событие«, — сказал Лэньон, отметив также, что один из нападавших “имел лицензию и законно владел огнестрельным оружием около 10 лет”.