По данным следствия, напавшими на людей на пляже Бондай были двое жителей района Бонниригг, расположенного на юго-западе Сиднея. Отмечается, что «24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит». «Нет никаких признаков» того, что кто-либо из участвовавших в нападении планировал вчерашнее событие«, — сказал Лэньон, отметив также, что один из нападавших “имел лицензию и законно владел огнестрельным оружием около 10 лет”.
Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын
СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Преступниками, устроившими в Сиднее теракт, в ходе которого 15 человек погибли и 40 получили ранения, оказались отец и сын. Об этом сообщил на пресс-конференции комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.