Жительница Кубани обвинила врачей в смерти младенца из-за многочасового бездействия

В станице Каневской (Краснодарский край) 36-летняя Марика заявила, что ее трехнедельный сын погиб в районной больнице из-за халатности и некомпетентности медицинского персонала. Женщина утверждает, что врачи несколько часов игнорировали резкое ухудшение состояния ребенка, неправильно устанавливали медицинское оборудование и не вызвали вовремя санитарную авиацию. Она родила 28 декабря 2024 года.
По словам Марики, после того как 19 января у младенца началась рвота, изменился цвет кожи, семья обратилась в приемное отделение ЦРБ. Дежурные врачи не смогли оказать квалифицированную помощь, ссылаясь на выходной день и отсутствие профильных специалистов. По ее словам, реаниматолог отказался заниматься младенцем, мотивируя это тем, что «он же сам дышит».
— Я два часа кричала, умоляла вызвать врачей. Никто не приезжал. Они не понимали, что с ним происходит, — рассказала мать погибшего в беседе с Telegram-каналом «Кровавая барыня».
Семье пришлось добиваться вызова санавиации, обратившись через знакомых в Минздрав. Только после вмешательства извне, спустя около двух часов, ребенка перевели в реанимацию, где персонал не мог попасть в вену в течение 40 минут. Позднее прибывший врач из Краснодара раскритиковал действия местных медиков, заявив, что она «за десять минут сделала больше, чем вы (местные врачи — прим. “ВМ”) за четыре часа», после того как исправила неправильно установленные дыхательные трубки.
Несмотря на стабилизацию состояния бригадой санавиации, перевезти малыша в краевой центр оказалось невозможно. Ребенок умер утром 23-го дня жизни от сепсиса, полиорганной недостаточности и отека мозга. Марика не согласна с официальной причиной смерти и добивается увольнения главного врача и заведующих отделениями, утверждая, что больница фальсифицировала документацию. По факту произошедшего в феврале было возбуждено уголовное дело, но ключевая экспертиза задерживается уже полгода.
14 декабря произошел другой случай, жительница Москвы родила дома в надувном бассейне, а спустя час после родов ребенок скончался.