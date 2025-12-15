Жительница Кубани обвинила врачей в смерти младенца из-за многочасового бездействия

Семье пришлось добиваться вызова санавиации, обратившись через знакомых в Минздрав. Только после вмешательства извне, спустя около двух часов, ребенка перевели в реанимацию, где персонал не мог попасть в вену в течение 40 минут. Позднее прибывший врач из Краснодара раскритиковал действия местных медиков, заявив, что она «за десять минут сделала больше, чем вы (местные врачи — прим. “ВМ”) за четыре часа», после того как исправила неправильно установленные дыхательные трубки.