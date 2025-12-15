Теракт в Сиднее устроили отец и сын

Согласно заявлению полиции штата Новый Южный Уэльс, в жестоком нападении на пляже Бондай в Сиднее подозреваются два родственных мужчины.
Как сообщили правоохранительные органы, злоумышленниками являются 50-летний и 24-летний мужчины, отец и сын. По информации официального представителя полиции Мэла Лэниона, старший из подозреваемых погиб, а младший в настоящее время находится в больнице. Лэнион подчеркнул, что, по данным расследования, в совершении атаки участвовали лишь эти двое.
Трагический инцидент произошел в воскресенье, когда несколько нападавших открыли огонь по посетителям пляжа. По последним данным, в результате стрельбы погибли 16 человек, еще 40 получили ранения. Как уточнила израильская телерадиокомпания Kan, нападение случилось во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которой присутствовали многие представители местной еврейской общины. На месте преступления австралийские силовики также обнаружили самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что россиянка ранена при теракте в Сиднее.
