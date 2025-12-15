Теракт в Сиднее устроили отец и сын

Трагический инцидент произошел в воскресенье, когда несколько нападавших открыли огонь по посетителям пляжа. По последним данным, в результате стрельбы погибли 16 человек, еще 40 получили ранения. Как уточнила израильская телерадиокомпания Kan, нападение случилось во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которой присутствовали многие представители местной еврейской общины. На месте преступления австралийские силовики также обнаружили самодельное взрывное устройство.