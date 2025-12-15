Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
14 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников.
В этот же день стало известно, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 ликвидировали 71 БПЛА самолетного типа над акваторией Азовского моря и шестью регионами РФ.