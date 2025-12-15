Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: уничтожен БПЛА, летевший на Москву

Москву атаковали БПЛА Украины. На подлете к столице уничтожен один дрон, заявил мэр города Сергей Собянин.

БПЛА пытались атаковать Москву.

Москву атаковали БПЛА Украины. На подлете к столице уничтожен один дрон, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин у себя в Telegram. Мэр уточнил, что спецслужбы уже работают на месте, шде рухнули обломки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше