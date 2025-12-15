Собянин: уничтожен БПЛА, летевший на Москву

БПЛА пытались атаковать Москву.
Москву атаковали БПЛА Украины. На подлете к столице уничтожен один дрон, заявил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин у себя в Telegram. Мэр уточнил, что спецслужбы уже работают на месте, шде рухнули обломки.
