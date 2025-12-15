ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждены дома и инфраструктура

Ранее стало известно, что два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате чего пострадали две мирные жительницы. В селе Нечаевка дрон атаковал частный дом — женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась. В доме повреждены остекление, кровля и забор. В Волоконовском округе вблизи села Грушёвка беспилотник ударил по автомобилю. В результате атаки женщина получила осколочные ранения головы, плеча и бедра. Её доставили в Волоконовскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.