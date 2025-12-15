Массированная ракетная атака на Белгород оставила без света десятки домов

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил факт ракетного удара, отметив, что, по предварительным данным, обошлось без жертв. Однако обстрел нанес серьезный ущерб инженерной инфраструктуре города. Также сообщается о повреждении остекления в квартирах шести многоквартирных домов и одного частного домовладения. В десятках жилых зданий в результате взрывов произошло отключение электроснабжения.