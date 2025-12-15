Ричмонд
Массированная ракетная атака на Белгород оставила без света десятки домов

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). ОБ этом стало известно в понедельник, 15 декабря.

В районе полуночи было зафиксировано от пяти до шести взрывов. В результате атаки в одном из районов города образовалось сильное задымление, передает Telegram-канал Shot.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил факт ракетного удара, отметив, что, по предварительным данным, обошлось без жертв. Однако обстрел нанес серьезный ущерб инженерной инфраструктуре города. Также сообщается о повреждении остекления в квартирах шести многоквартирных домов и одного частного домовладения. В десятках жилых зданий в результате взрывов произошло отключение электроснабжения.

— Оперативные службы работают на местах. Информация о других последствиях уточняется, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее на всей территории Белгородской области было объявлено о ракетной опасности, жителям рекомендовали оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников.