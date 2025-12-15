В СК сообщили о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае

Напомним, в Прикамье пропала группа из 13 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка 13 декабря. В группу входили жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, половина из которых были новичками, а остальные — опытными путешественниками. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС, а в день выезда в районе горы наблюдалась крайне плохая видимость из-за сложных погодных условий.