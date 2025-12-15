Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СК сообщили о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае

В Пермском крае пропала группа из 15 туристов, на турбазу вернулись только двое. В СК РФ начали проверку по факту исчезновения туристов в районе горы Ослянка. В пресс-службе регионального управления ведомства сообщили об организации процессуальной проверки.

Источник: Life.ru

В субботу на базу «Ослянка-хаус» вернулись только двое участников группы. Местонахождение остальных 13 туристов в настоящее время неизвестно. Для их поиска к месту возможного происшествия уже выехали спасатели.

По сведениям РИА «Новости», жизни и здоровью двоих туристов, сумевших самостоятельно выйти к точке сбора, ничего не угрожает. Работа по установлению всех обстоятельств случившегося продолжается.

Напомним, в Прикамье пропала группа из 13 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка 13 декабря. В группу входили жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, половина из которых были новичками, а остальные — опытными путешественниками. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС, а в день выезда в районе горы наблюдалась крайне плохая видимость из-за сложных погодных условий.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.