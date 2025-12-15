В Пензенской области расчистят территорию после схода с рельсов цистерн

Очистку участка, пострадавшего от разлива мазута после схода с рельсов железнодорожных цистерн в Пензенской области, планируется завершить до начала новогодних праздников. Полное восстановление территории намечено на весну 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
По его словам, работы будут организованы в два этапа. На первом этапе предусмотрена выемка загрязненного мазутом грунта и его вывоз на специализированный полигон за пределами области, что планируется выполнить до конца декабря.
Второй этап стартует весной, когда установится теплая погода, и будет включать полную рекультивацию поврежденной земли.
Как уточнили в РЖД, инцидент произошел 13 декабря на станции Чаис, где с рельсов сошли два локомотива и 23 цистерны с мазутом. Площадь загрязнения предварительно оценивается в 750 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия продолжаются восстановительные работы.
