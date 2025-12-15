На месте теракта в Сиднее изъяли два самодельных взрывных устройства

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, на месте трагических событий на пляже Бондай в Сиднее были обнаружены и впоследствии обезврежены два самодельных взрывных устройства.
Официальный представитель правоохранительных органов Мэл Лэнион заявил на пресс-конференции, что устройства находились в активированном состоянии. Специализированный сапёрный отряд изъял их для проведения дальнейших процедур по ликвидации.
Напомним, инцидент произошёл в воскресенье, когда группа нападавших открыла стрельбу по людям. По последней информации, в результате атаки погибли 16 человек, ещё 40 получили ранения. Как сообщила израильская телерадиокомпания Kan, нападение было совершено во время проведения церемонии зажигания ханукальных свечей, на которой присутствовали многочисленные представители местной еврейской общины.
Ранее сообщалось, что теракт в Сиднее устроили отец и сын.
