На месте теракта в Сиднее изъяли два самодельных взрывных устройства

Напомним, инцидент произошёл в воскресенье, когда группа нападавших открыла стрельбу по людям. По последней информации, в результате атаки погибли 16 человек, ещё 40 получили ранения. Как сообщила израильская телерадиокомпания Kan, нападение было совершено во время проведения церемонии зажигания ханукальных свечей, на которой присутствовали многочисленные представители местной еврейской общины.