Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице уничтожен еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице уничтожен еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

Всего за ночь было ликвидировано два дрона.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников.

В Урюпинске из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуировали, уточнил он.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше