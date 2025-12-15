Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице уничтожен еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
Всего за ночь было ликвидировано два дрона.
Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников.
В Урюпинске из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуировали, уточнил он.