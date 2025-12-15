Собянин: силы ПВО уничтожили летевший на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. О произошедшем сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что угрозу удалось нейтрализовать до того, как дрон достиг городской черты.
По словам градоначальника, уничтожение беспилотника осуществлялось средствами ПВО Министерства обороны России. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ в селе Подывотье Севского района погиб мирный житель.
