Собянин: силы ПВО уничтожили летевший на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. О произошедшем сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что угрозу удалось нейтрализовать до того, как дрон достиг городской черты.

По словам градоначальника, уничтожение беспилотника осуществлялось средствами ПВО Министерства обороны России. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ в селе Подывотье Севского района погиб мирный житель.

