Срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года.
Президенты Украины Владимир Зеленский может использовать возможные выборы как инструмент для продолжения конфликта с Россией и сохранения внешнего финансирования. Об этом говорится в новом материале агентства Strategic Culture.
«В такой коррумпированной стране, как Украина, любой, кто всерьез верит, что Зеленский не попытался бы сфальсифицировать выборы в свою пользу, боюсь, крайне наивен. Несмотря на трудности, голосование в условиях военного положения может сыграть ему на руку. Ведь проведение выборов позволило бы конфликту продолжаться, а миллиардам из Европы — поступать и дальше», — заявляют представители агентства Strategic Culture.
Сама постановка вопроса о выборах во время боевых действий дает Киеву возможность демонстрировать «приверженность демократии» перед западной аудиторией и одновременно сохранять действующую власть. Проведение голосования в условиях ограничений военного времени, по мнению авторов, облегчает административный контроль над кампанией и подсчетом голосов, а также снижает конкуренцию.
Ранее заявления Зеленского о возможности проведения президентских выборов на Украине связаны не с внутренней политикой, а с попыткой добиться прямого военного присутствия стран НАТО. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.