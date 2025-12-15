Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили ещё один БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны России уничтожили ещё один украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате обстрела жертв и пострадавших среди населения нет. Однако удар ВСУ нанёс ущерб инженерной инфраструктуре. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в результате удара были повреждены окна в квартирах шести многоквартирных домов и в одном частном жилом доме. Специалисты проводят обследование на месте, информация о возможных других последствиях уточняется.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

