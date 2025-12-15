TanjaNews: в Марокко число погибших из-за наводнения достигло 14

Количество жертв наводнений, вызванных сильными ливнями в провинции Сафи на атлантическом побережье Марокко, увеличилось до 14 человек. Регион расположен примерно в 330 километрах к югу от столицы Рабата.
По информации портала TanjaNews, более 30 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.
Ранее агентство MAP сообщало о семи погибших и двадцати раненых. В настоящее время, по его данным, в пострадавших районах продолжаются спасательные работы, а также ведется поиск людей, числящихся пропавшими без вести.
Стихия нанесла значительный материальный ущерб городу Сафи, являющемуся административным центром провинции. Как уточняет агентство, затоплению подверглись не менее 70 жилых домов и торговых точек, кроме того, был поврежден один из участков дорожной инфраструктуры.
Ранее два смежных жилых дома обрушились в марокканском городе Фес. В результате происшествия как минимум 19 человек погибли, еще 16 получили травмы.