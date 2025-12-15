В Марокко в результате наводнений погиб 21 человек, 32 пострадали

А ранее в Марокко обрушились два здания в городе Фес, в результате чего погибли 19 человек, среди них четверо детей. Шестнадцать человек получили травмы, среди них двое беременных женщин, все пострадавшие госпитализированы. Из-под завалов удалось извлечь ребёнка, который выжил, а также несколько раненых, состояние которых оценивается как критическое.