Спасатели в Шатуре освободили из запертой квартиры двоих пенсионеров

«В округе Шатура произошeл случай, который чудом не закончился трагедией. А дело было вот как: жители пос. Мишеронский услышали крики о помощи из соседнего дома, в котором жила пожилая пара. Они сразу вызвали скорую. Но медики, приехав на место, столкнулись с преградой: дверь была заперта изнутри, а пенсионеры не могли еe открыть. На помощь пришли работники ПСЧ-276 “Мособлпожспас”. Оценив обстановку, они решили попасть в дом через окно. Специальным инструментом отжав створку, спасатели оказались внутри, открыли входную дверь и впустили врачей», — говорится в сообщении.