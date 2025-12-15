Ричмонд
Спасатели в Шатуре освободили из запертой квартиры двоих пенсионеров

Сотрудники ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба» помогли открыть дверь семье пенсионеров в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспас».

Источник: РИА "Новости"

«В округе Шатура произошeл случай, который чудом не закончился трагедией. А дело было вот как: жители пос. Мишеронский услышали крики о помощи из соседнего дома, в котором жила пожилая пара. Они сразу вызвали скорую. Но медики, приехав на место, столкнулись с преградой: дверь была заперта изнутри, а пенсионеры не могли еe открыть. На помощь пришли работники ПСЧ-276 “Мособлпожспас”. Оценив обстановку, они решили попасть в дом через окно. Специальным инструментом отжав створку, спасатели оказались внутри, открыли входную дверь и впустили врачей», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что помощь требовалась срочно: по предварительному диагнозу у женщины был сердечный приступ, у мужчины — признаки инсульта. Работники подразделения помогли медикам перенести обоих пациентов в машину скорой для экстренной госпитализации.