Курганские пожарные спасли двух человек из огня

Ранее в Кургане происходили похожие ЧП: на улице Чернореченская пожарные спасли двух человек при возгорании в квартире, предварительно из-за старого неисправного холодильника, еще семь жителей вывели из горящего пятиэтажного дома на улице Радионова. Также фиксировались пожары в жилых домах в селе Маслянское Шадринского округа и в микрорайоне Рябково в Кургане, после чего МЧС напомнило о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.