Курганские пожарные спасли двух человек из огня

Спасатели потушили пожар в Курганской области.
В Куртамыше (Курганская область) спасатели вывели из огня двух жителей. Об рассказали в МЧС России в регионе.
«Из пожара в жилом доме в Куртамыше спасли два человека и передали их медикам. Пламя потушили шесть специалистов и две единицы техники. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее в Кургане происходили похожие ЧП: на улице Чернореченская пожарные спасли двух человек при возгорании в квартире, предварительно из-за старого неисправного холодильника, еще семь жителей вывели из горящего пятиэтажного дома на улице Радионова. Также фиксировались пожары в жилых домах в селе Маслянское Шадринского округа и в микрорайоне Рябково в Кургане, после чего МЧС напомнило о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.