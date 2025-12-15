Ричмонд
Переживший Холокост одессит погиб при теракте в Сиднее, спасая жену

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Уроженец Одессы Алекс Клейтман, проживавший в Австралии, погиб при теракте на пляже в Сиднее, спасая свою жену, сообщает издание Daily Mail.

Источник: © РИА Новости

«Лариса Клейтман находилась со своим мужем, когда его застрелили при попытке защитить ее во время бойни на пляже Бонди. Супруги Клейтман перебрались в Австралию из Одессы, у них двое детей и 11 внуков. Прожив в браке пять десятилетий, миссис Клейтман и ее муж Алекс приехали из Матравиля в Сидней, чтобы отпраздновать Хануку», — говорится в материале.

По сообщениям местного портала The Australian, Алекс Клейтман пережил Холокост.

В воскресенье несколько злоумышленников открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.