Переживший Холокост одессит погиб при теракте в Сиднее, спасая жену

«Лариса Клейтман находилась со своим мужем, когда его застрелили при попытке защитить ее во время бойни на пляже Бонди. Супруги Клейтман перебрались в Австралию из Одессы, у них двое детей и 11 внуков. Прожив в браке пять десятилетий, миссис Клейтман и ее муж Алекс приехали из Матравиля в Сидней, чтобы отпраздновать Хануку», — говорится в материале.