«Лиза Алерт» формирует отряды для поиска пропавших в Пермском крае

Напомним, в Прикамье пропала группа из 15 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка 13 декабря. В составе группы были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Половина из них являлась новичками в походах, а другая половина — опытными туристами. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС. Из 15 участников на турбазу вернулись лишь двое, их жизни и здоровью ничего не угрожает.