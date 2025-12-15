Пожарные ликвидировали открытое горение в здании ресторана в подмосковной Рузе

По данным экстренных служб, возгорание возникло ранее на втором этаже двухэтажного многофункционального здания по улице Советской. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.