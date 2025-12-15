Самолет из Москвы в Курган задерживается

Прибытие самолета в Курган задерживается.
Авиарейс из Москвы в Курган 15 декабря утром прибудет с опозданием, поскольку задерживался в Домодедово. Об этом сообщается на сайте Курганского аэропорта.
«Рейс Москва-Домодедово задерживается. Ожидается его прибытие в 06:20», — указано на онлайн-табло аэропорта. Следующий рейс ожидается в Кургане в 07:30 вместо 07:00.
Ранее в декабре рейсы между Курганом и Москвой уже задерживались: самолет из Домодедово вместо 5:45 прилетел в 6:45, а вылет из Кургана в столицу перенесли с 7:00 на 7:50. Тогда в московских аэропортах фиксировались массовые задержки из ‑за временных ограничений на прием и выпуск самолетов после сбития ПВО Минобороны нескольких БПЛА, летевших к Москве.