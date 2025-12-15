В Сирии задержаны подозреваемые в нападении на патруль в Пальмире

«Операция была проведена при полной координации с Главным разведывательным управлением и силами международной коалиции на основе точных разведывательных данных», — указано в заявлении (цитата по Sky News Arabia).
Нападение на патруль произошло 13 декабря. По данным сирийского агентства SANA, в результате перестрелки ранены два сирийских и еще несколько американских военнослужащих. Пострадавших на вертолете эвакуировали на военную базу Эт-Танф.
Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что службы безопасности начали в Пальмире операцию против террористической группировки ИГ (признана в РФ террористической и запрещена).
