RT: Донецк под массированным налетом дронов

Вечером 14 декабря в Донецке начался массированный налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил специальный корреспондент RT Александр Пискунов.
По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) активно работают в небе над городом.
По данным корреспондента, звуки взрывов фиксируются примерно с 20:00 с интервалом около 30 минут.
— Бахает примерно с 20:00 с периодичностью 30 минут. Вообще весь день идут сообщения о применении ВСУ БПЛА и ракетного вооружения на всей территории ДНР, — сообщил Пискунов Telegram- каналу RT.
15 декабря стало известно, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе полуночи было зафиксировано от пяти до шести взрывов.