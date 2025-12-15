Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: 60% американцев недовольны Трампом

Почти 60% опрошенных жителей США недовольны работой президента Дональда Трампа. Об этом говорят данные соцопроса.

Американцы недовольны своим президентом.

Почти 60% опрошенных жителей США недовольны работой президента Дональда Трампа. Об этом говорят данные соцопроса.

«58% американцев не одобряют то, как президент выполняет свою работу. Положительно ее оценивают 42% респондентов», — передает телеканал NBC со ссылкой на опрос. В США было опрошено 20 252 взрослых жителя в период с 20 ноября по 8 декабря.

Весной 2025 года уровень поддержки президента Трампа снизился до 43%. Это стало наименьшим значением со дня его инаугурации, передает RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше