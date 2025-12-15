NBC: 60% американцев недовольны Трампом

Американцы недовольны своим президентом.
Почти 60% опрошенных жителей США недовольны работой президента Дональда Трампа. Об этом говорят данные соцопроса.
«58% американцев не одобряют то, как президент выполняет свою работу. Положительно ее оценивают 42% респондентов», — передает телеканал NBC со ссылкой на опрос. В США было опрошено 20 252 взрослых жителя в период с 20 ноября по 8 декабря.
Весной 2025 года уровень поддержки президента Трампа снизился до 43%. Это стало наименьшим значением со дня его инаугурации, передает RT.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше