СЖР: более 30 российских журналистов погибли с начала СВО

Среди погибших корреспонденты, операторы, водители и блогеры.
Более 30 российских журналистов погибли с начала СВО. Об этом сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
«Что касается тех, кто погиб на СВО, то это уже более 30 человек с нашей стороны. Там не только журналисты, но и операторы, звукооператоры, водители, иногда блогеры, иногда военкоры», — сообщил председатель объединения.
Соловьев подчеркнул важность сохранения памяти о погибших коллегах. Одним из таких способ стало открытие мемориальных досок в строящемся храме на площади Артема Боровика в Москве.
Ранее российские СМИ сообщили о гибели российского журналиста Сергея Еремина в зоне СВО. Он погиб при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. В зоне боевых действий корреспондент находился с февраля 2022 года, пишет Царьград.