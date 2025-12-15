На Камчатке за неделю зафиксировали 28 афтершоков после июльского землетрясения

Ранее в Чёрном море у Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,1. Очаг залегал на глубине 10 км. Всего за ночь 14 декабря зафиксировали восемь слабых подземных толчков. По словам замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марины Бондарь, все события имели общий очаг в районе Чёрного моря у Севастополя. Последнее землетрясение произошло утром 14 декабря в 9:47, что подтверждает активность региона.