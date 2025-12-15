Ричмонд
SHOT опубликовал момент уничтожения БПЛА в Ростове-на-Дону

Силами ПВО в Ростове-на-Дону был сбит беспилотный летательный аппарат. По данным очевидцев, момент уничтожения дрона сопровождался мощным взрывом, а его горящие обломки едва не упали на жилую многоэтажку. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

SHOT опубликовал момент уничтожения БПЛА в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT.

Как рассказали очевидцы, взрыв был такой мощный, что в соседних домах затряслись стëкла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. На месте падения огненных обломков в частном секторе в итоге начался пожар, сейчас он уже потушен. Информации о пострадавших пока не было.

Ранее серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону, расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА. Взрывы начали греметь на западе Ростова в районе 2:20 ночи, до этого очевидцы слышали характерные звуки пролëта дронов на окраине города. По словам жителей, обломки одного из уничтоженных беспилотников рухнули в частном секторе, после этого начался пожар. На место уже выехали экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

