Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yle: на восстановление Украины уйдут сотни миллиардов долларов

Совокупные разрушения, вызванные конфликтом на территории Украины, а также затраты на последующее восстановление экономики в течение ближайшего десятилетия оцениваются в 524 млрд долларов. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

Общая сумма поддержки Украине от разных стран к концу октября составила 303,3 млрд евро.

Совокупные разрушения, вызванные конфликтом на территории Украины, а также затраты на последующее восстановление экономики в течение ближайшего десятилетия оцениваются в 524 млрд долларов. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

«Разрушения, вызванные конфликтом, и экономическое восстановление обойдутся Украине в 524 миллиарда долларов, или почти 450 миллиардов евро, за десять лет», — говорится в сообщении Yle. Также со ссылкой на независимый немецкий экономический институт отмечается, что совокупная помощь Украине со стороны различных стран к концу октября достигла 303,3 млрд евро, а дополнительно существуют обязательства еще примерно на 90 млрд евро.

На прошедшем саммите Европейского союза премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что не намерен поддерживать предложения, касающиеся выделения средств на военные нужды Украины. Данную позицию сообщили председателю Евросовета Антониу Коште, сообщает «Царьград».

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше