Общая сумма поддержки Украине от разных стран к концу октября составила 303,3 млрд евро.
Совокупные разрушения, вызванные конфликтом на территории Украины, а также затраты на последующее восстановление экономики в течение ближайшего десятилетия оцениваются в 524 млрд долларов. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.
«Разрушения, вызванные конфликтом, и экономическое восстановление обойдутся Украине в 524 миллиарда долларов, или почти 450 миллиардов евро, за десять лет», — говорится в сообщении Yle. Также со ссылкой на независимый немецкий экономический институт отмечается, что совокупная помощь Украине со стороны различных стран к концу октября достигла 303,3 млрд евро, а дополнительно существуют обязательства еще примерно на 90 млрд евро.
На прошедшем саммите Европейского союза премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что не намерен поддерживать предложения, касающиеся выделения средств на военные нужды Украины. Данную позицию сообщили председателю Евросовета Антониу Коште, сообщает «Царьград».