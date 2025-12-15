Yle: на восстановление Украины уйдут сотни миллиардов долларов

«Разрушения, вызванные конфликтом, и экономическое восстановление обойдутся Украине в 524 миллиарда долларов, или почти 450 миллиардов евро, за десять лет», — говорится в сообщении Yle. Также со ссылкой на независимый немецкий экономический институт отмечается, что совокупная помощь Украине со стороны различных стран к концу октября достигла 303,3 млрд евро, а дополнительно существуют обязательства еще примерно на 90 млрд евро.