В Красноярском крае на трассе «Сибирь» произошли два смертельных ДТП за сутки

В Канском округе Красноярского края за один день, 14 декабря, произошли две смертельные аварии. Погибли два человека, еще двое получили серьезные травмы.
Как рассказали в Госавтоинспекции, первое столкновение случилось на 1024-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, 38-летний водитель грузовика «Ниссан», ехавший из Красноярска в сторону Канска, по неизвестной пока причине вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя большегрузами — «Ситрак» и «Донгфенг». После удара машины оказались в кювете. Водитель «Ниссана» погиб на месте.
Второе ДТП произошло недалеко, на 1039-м километре той же автодороги. По данным полиции, 21-летний водитель автомобиля «Шевроле» также выехал на «встречку». Там он врезался в «Ладу Калину». В этой аварии погибла 30-летняя пассажирка «Шевроле». Оба водителя были доставлены в больницу с травмами.
Сотрудники ДПС и следственной группы выясняют причины случившегося.