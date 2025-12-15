В Красноярском крае на трассе «Сибирь» произошли два смертельных ДТП за сутки

Как рассказали в Госавтоинспекции, первое столкновение случилось на 1024-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, 38-летний водитель грузовика «Ниссан», ехавший из Красноярска в сторону Канска, по неизвестной пока причине вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя большегрузами — «Ситрак» и «Донгфенг». После удара машины оказались в кювете. Водитель «Ниссана» погиб на месте.