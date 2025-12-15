Ричмонд
Свердловчане на «шестерке» влетели в столб и чудом выжили. Фото

В поселке Горный Щит (Свердловская область) 18-летний водитель ВАЗ-21061 не справился с управлением и улетел в столб. От удара машина погнулась, но водитель и пассажир чудом остались живы, получив серьезные травмы. Прибывшая скорая доставила ребят в больницу, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В результате аварии водитель и пассажир попали в больницу.

«В результате аварии пострадали водитель и 17-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21061. Молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности, что способствовало получению травм. Оба доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

В момент аварии водитель был трезв. Права он получил менее месяца назад. Также установлено, что у владельца авто не было страховки и регистрации, из-за чего на него составили два административных дела.