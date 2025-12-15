Таксист, избивший мужчину во Владивостоке, задержан на Кузбассе

О нападении заявляли дважды: городское в отделение полиции № 4 обратился друг потерпевшего, затем в полицию позвонили из больницы и уведомили, что в отделение реанимации поступил пациент с черепно-мозговой травмой явно криминального характера.
Было установлено, что ночью на Океанском проспекте произошла словесная перепалка между 18-летним водителем такси и двумя местными 31-летними жителями. В ходе перебранки таксист взял биту и несколько раз ударил одного из оппонентов. Осознав, что совершил преступление, иностранец решил скрыться.
Полицейские Приморья и Кузбасса совместными усилиями установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили во Владивосток. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия). Фигурант заключён в следственный изолятор.
Ранее Госавтоинспекция Приморья докладывала об итогах рейда среди водителей такси. Было проверено 86 таксистов и водителей автомобилей, на которые нанесена реклама популярных агрегаторов такси. К административной ответственности привлекли 14 шофёров, а также четырёх должностных лиц и одну фирму. Большинство нарушений — это отсутствие у иностранных таксистов российского водительского удостоверения. Должностные и юридические лица тоже несут ответственность за допуск к перевозке пассажиров водителей, не имеющих действующих прав.