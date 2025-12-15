Таксист, избивший мужчину во Владивостоке, задержан на Кузбассе

Ранее Госавтоинспекция Приморья докладывала об итогах рейда среди водителей такси. Было проверено 86 таксистов и водителей автомобилей, на которые нанесена реклама популярных агрегаторов такси. К административной ответственности привлекли 14 шофёров, а также четырёх должностных лиц и одну фирму. Большинство нарушений — это отсутствие у иностранных таксистов российского водительского удостоверения. Должностные и юридические лица тоже несут ответственность за допуск к перевозке пассажиров водителей, не имеющих действующих прав.