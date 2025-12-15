Шестилетняя девочка получила травму по дороге на тренировку в Хабаровском крае

В Амурске прокуратура помогла семье ребенка, получившего травму на скользком тротуаре, добиться компенсации. Шестилетняя девочка пострадала зимой из-за неубранной пешеходной дорожки возле дома. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Инцидент произошел в январе. По дороге на тренировку ребенок поскользнулся на тротуаре, который не был очищен от снега и наледи, в районе дома по проспекту Строителей. При падении девочка получила рвано-ушибленную рану лица.
«Прокуратура провела проверку и встала на защиту прав несовершеннолетней. В суд было направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с управляющей компании, отвечающей за содержание данной территории», — рассказали в ведомстве.
В ходе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению. Семье пострадавшего ребенка выплачена компенсация в размере 50 тысяч рублей.