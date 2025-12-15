Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестилетняя девочка получила травму по дороге на тренировку в Хабаровском крае

Ребенок упал на неочищенной пешеходной дорожке.

Источник: Комсомольская правда

В Амурске прокуратура помогла семье ребенка, получившего травму на скользком тротуаре, добиться компенсации. Шестилетняя девочка пострадала зимой из-за неубранной пешеходной дорожки возле дома. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Инцидент произошел в январе. По дороге на тренировку ребенок поскользнулся на тротуаре, который не был очищен от снега и наледи, в районе дома по проспекту Строителей. При падении девочка получила рвано-ушибленную рану лица.

«Прокуратура провела проверку и встала на защиту прав несовершеннолетней. В суд было направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с управляющей компании, отвечающей за содержание данной территории», — рассказали в ведомстве.

В ходе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению. Семье пострадавшего ребенка выплачена компенсация в размере 50 тысяч рублей.