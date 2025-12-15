Глава СК взял на контроль дело о наезде троллейбуса на ребёнка в Новосибирске

В СУ СК России по Новосибирской области по этому факту уже организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Евгения Долгалева предоставить доклад о промежуточных итогах и принятых решениях. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.