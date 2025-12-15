Глава СК взял на контроль дело о наезде троллейбуса на ребёнка в Новосибирске

По информации, появившейся в сети, 12 декабря водитель троллейбуса проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на ребёнка на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
В СУ СК России по Новосибирской области по этому факту уже организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Евгения Долгалева предоставить доклад о промежуточных итогах и принятых решениях. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на женщину в Новосибирске. Помощь пострадавшей оказали очевидцы, которые смогли отогнать стаю.