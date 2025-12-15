В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

14 декабря 2025 года около 22:00 на территории Коченевского района водитель около 50 лет на автомобиле Honda Inspire, двигаясь по автодороге «Северный обход города Новосибирска» со стороны Омска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF под управлением мужчины 1984 года рождения. Об этом сообщает ГАИ Новосибирска.