Генконсульство РФ: среди пострадавших от теракта в Сиднее россиян нет

«С того момента, как стало известно о случившемся, мы находимся на связи с полицией штата и постоянно запрашиваем информацию о том, не было ли российских граждан в числе погибших или пострадавших в результате нападения. … официальными данными о том, что среди жертв стрельбы есть наши сограждане, мы пока не располагаем», — сказали представители генконсульства. Информацию об этом передает ТАСС.