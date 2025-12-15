Генконсульство РФ: среди пострадавших от теракта в Сиднее россиян нет

Дипломаты запрашивают данные о гражданах РФ погибших и пострадавших в результате теракта на пляже Бондай.
Генеральное консульство России в Сиднее не располагает данными о погибших или раненых гражданах РФ в результате теракта на пляже Бондай-Бич в Сиднее (Австралия). Об этом сообщило российское диппредставительство. С момента нападения дипломаты поддерживают постоянный контакт с полицией Австралии и уточняет наличие россиян среди жертв и пострадавших.
«С того момента, как стало известно о случившемся, мы находимся на связи с полицией штата и постоянно запрашиваем информацию о том, не было ли российских граждан в числе погибших или пострадавших в результате нападения. … официальными данными о том, что среди жертв стрельбы есть наши сограждане, мы пока не располагаем», — сказали представители генконсульства. Информацию об этом передает ТАСС.
По сведениям местной русскоязычной общины, среди участников праздника Хануки на городском пляже Бондай было много выходцев из СССР и союзных республик. Однако большинство из них давно живут в Австралии и не имеют гражданства РФ.
По данным полиции штата, двое вооруженных мужчин открыли огонь по собравшимся вечером 14 декабря, когда на площадке находились более тысячи человек, в основном семьи с детьми. В результате стрельбы, квалифицированной правоохранителями как террористический акт, погибли не менее 15 человек, еще 42 получили ранения.
Одного из нападавших застрелили при задержании, второй госпитализирован в критическом состоянии. Террориста обезвредил случайный прохожий, передает 360.ru.
Ранее сообщалось, что во время теракта пострадала россиянка. По данным журналистов, она была ранена в руку.